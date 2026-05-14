Трассу «Брянск – Смоленск» – Жуковка обновят по нацпроекту

2026, 14 мая 14:47

Почти девять километров трассы «Брянск – Смоленск» – Жуковка обновят по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса «Брянск – Смоленск» – Жуковка в Жуковском районе. Подрядчик обновит 8,7 километра дороги от федеральной трассы Р-120 в сторону города Жуковка.

Специалисты уложат в основание проезжей части базальтовую геосетку с битумной пропиткой, а затем обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Рабочие построят водосбросные сооружения и отремонтируют водопропускные трубы. Обочины укрепят щебнем, а в границах населённых пунктов обустроят тротуары.

Подрядчик приведёт в порядок остановочные и посадочные площадки, а также установят новые автобусные остановки взамен старых. На мосту через реку Десна рабочие уложат новый асфальт, отремонтируют барьерное и пешеходное ограждение.

В завершении ремонта рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут на проезжую часть разметку со светоотражающими элементами.