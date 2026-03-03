Жителя Брянского района обвиняют в даче крупной взятки полицейскому

2026, 03 марта 17:24

Жителя Брянского района обвиняют в даче крупной взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. В преступлении подозревают 54-летнего жителя Брянского района.

По версии правоохранителей, фигурант хотел освободить своего брата от уголовной ответственности за разбойное нападение на пожилую супружескую пару в Унечском районе. Он решил договориться с начальником отдела уголовного розыска о формировании доказательств в отношении другого лица, непричастного к преступлению, чтобы исключить родственника из обвиняемых. Правоохранителю мужчина предложил пять миллионов рублей. Страж порядка предупредил гражданина об уголовном преследовании за подобное деяние. Но фигурант не собирался отказываться от своих намерений. Он стал участником оперативного мероприятия.

27 января 2026 года около торгового центра по улице Станке-Димитрова в Советском районе города Брянска фигурант передал стражу порядка 2 млн рублей. Оставшееся он пообещал отдать после решения вопроса. После передачи денег взяткодателя задержали полицейские и оперативники ФСБ.

Мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. На имущество обвиняемого наложен арест.