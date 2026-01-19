Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Жителя Клинцовского района обвиняют в гибели отца

2026, 19 января 15:47
Источник фото

Жителя Клинцовского района обвиняют в причинении смертельных травм отцу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют жителя Клинцовского района.

По версии правоохранителей, вечером 16 января мужчина был в доме своего отца по улице Луговой в Селе Рожны. Мужчины поссорились. Фигурант ударил родственника ножом в бедро. Он полученного ранения потерпевший умер на месте происшествия. 

Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

