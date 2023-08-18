Жителя Жирятино суд отправил в колонию за убийство приятеля

Брянский суд отправил на девять лет в колонию жителя Жирятино, зарезавшего приятеля. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался 46-летний житель села Жирятино.

Ночью с 22 на 23 декабря 2022 года у себя дома фигурант пил вместе с приятелем. Мужчины поссорились. Хозяин жилища ударил кухонным ножом знакомого в грудь. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к девяти годам колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.