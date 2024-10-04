10 брянских педагогов будут ежегодно получать почётное звание. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Закон о присвоении звания «Заслуженный работник образования Брянской области» действует в регионе семь лет. За это время его получил 21 педагог. Ежегодно рассматривают только троих кандидатов.

«Считаю, будет справедливым, внести изменения в закон Брянской области и увеличить количество присвоений звания «Заслуженный работник образования Брянской области» до 10 в год! Наши учителя, несомненно, заслуживают этого!» — подчеркнул Александр Богомаз.