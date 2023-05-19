34 учебных заведения ремонтируют в Брянской области

34 здания общеобразовательных организаций ремонтируют в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Капитальный ремонт и строительства объектов образования в 2023 году обсудили на совещании при первом заместителе Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрее Турчаке и Министре просвещения РФ Сергее Кравцове. В нём участвовал и губерантор Брянской области Александр Богомаз.

«Мы в этом году строим три школы: в микрорайоне по улице Флотской и две — в районе старого аэропорта, по одной работы уже начались, по другой в конце июня состоятся торги. Капитально ремонтируем 34 здания общеобразовательных организаций в 21 муниципальном образовании. Это школы в Брянском районе, Стародубе, Мглине, Погаре, Сураже, Дятькове, Новозыбкове и Новозыбковском городском округе, Выгоничах, Клинцах, Жуковке, Унече, Фокино, Клетне, Комаричах, Суземке, Навле, Трубчевске и Трубчевском районе, Почепе, Севске. В Брянске в программу вошли гимназия № 6, школа № 28. Кроме того, будет сделана пристройка к школе №13, на два года выделено из областного бюджета 328 млн рублей, и пристройка на 500 мест к школе в Сураже стоимостью 400 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона отметил, что за работой подрядчиков следят штабы родительского контроля. А также за каждым объектом закреплен депутат.