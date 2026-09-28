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Криминал

Лжебанкиры похитили свыше 10 млн рублей у брянцев за неделю

2026, 28 сентября 16:15
Лжебанкиры похитили свыше 10 млн рублей у брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили свыше 10 млн рублей у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 17 жителей, которые стали жертвами  телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 14 388 000 рублей.

Большей частью суммы завладели злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами назвали незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. А некоторые заявители переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счет. Всего со счетов четверых потерпевших лжебанкиры похитили 10 705 000 рублей.

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