Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Советник директора по воспитанию брянской школы стала призёром всероссийского конкурса

2026, 02 октября 17:38
Советник директора по воспитанию брянской школы стала призёром всероссийского конкурса
Источник фото

Советник директора по воспитанию брянской школы стала призёром всероссийского конкурса. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук. 

 

В Государственном Кремлевском дворце 1 октября прошла церемония награждения победителей профессиональных конкурсов в сфере образования. С 2026 года года в самостоятельный был выделен конкурс для советников директоров по воспитанию. Регион на федеральном этапе представила советник директора по воспитанию Мичуринской школы Брянской области Лина Андрейченкова. Она стала призёром престижного конкурса. 

Педагога с победой поздравил в своих соцсетях губернатор Егор Ковальчук. 

«Это большой успех и признание мастерства и таланта. Лина Александровна — наставник, который помогает ребятам найти свой путь, поверить в себя и сделать первые шаги к большим свершениям», – подчеркнул глава региона.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

72-летнего брянца суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля
02 октября 15:27
72-летнего брянца суд отправил в колонию за нападение с ножом на приятеля
Брянская дума стала первой по количеству законодательных инициатив
02 октября 14:35
Брянская дума стала первой по количеству законодательных инициатив
В Брянской области мать и сын выслушали приговор по делу о растрате на 20 млн рублей
02 октября 13:47
В Брянской области мать и сын выслушали приговор по делу о растрате на 20 млн рублей

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16701) брянск (7251) ДТП (2885) ГИБДД (2453) прокуратура (2202) уголовное дело (2145) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1737) мчс (1584) коронавирус (1272) дороги (1162)