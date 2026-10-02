Советник директора по воспитанию брянской школы стала призёром всероссийского конкурса

2026, 02 октября 17:38

Советник директора по воспитанию брянской школы стала призёром всероссийского конкурса. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

В Государственном Кремлевском дворце 1 октября прошла церемония награждения победителей профессиональных конкурсов в сфере образования. С 2026 года года в самостоятельный был выделен конкурс для советников директоров по воспитанию. Регион на федеральном этапе представила советник директора по воспитанию Мичуринской школы Брянской области Лина Андрейченкова. Она стала призёром престижного конкурса.

Педагога с победой поздравил в своих соцсетях губернатор Егор Ковальчук.

«Это большой успех и признание мастерства и таланта. Лина Александровна — наставник, который помогает ребятам найти свой путь, поверить в себя и сделать первые шаги к большим свершениям», – подчеркнул глава региона.