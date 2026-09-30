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Общество

В парке имени Толстого в Брянске стартовало благоустройство

2026, 30 сентября 17:39
В парке имени Толстого в Брянске стартовало благоустройство
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В парке имени Толстого в Брянске стартовало благоустройство по программе «Инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В парке имени А.К. Толстого в городе Брянске стартовало благоустройство площадки перед сценой летней эстрады. Работы проводят по программе «Инициативное бюджетирование». На преображение выделили около 2,5 миллиона рублей. 

Специалисты выложат плиткой тротуарные дорожки, установят пять лавочек с урнами, пять фонарей и поставят информационные стенды. Также здесь появится памятник Валентину Динабургскому. 

«Бронзовый бюст Валентина Динабургского создан известным скульптором Максимом Малашенко. Он уже готов и хранится на территории парка. В ближайшее время предстоят согласования в комиссии по топонимике и установке мемориальных досок, памятных знаков и памятников», – уточнил директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

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