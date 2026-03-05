Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу мобильного телефона раскрыли брянские полицейские

2026, 05 марта 13:20
Кражу мобильного телефона раскрыли брянские полицейские
Источник фото

Рецидивиста, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 43-летний житель Володарского района Брянска. Мужчина потерял свой мобильный телефон по пути следования с улицы Красный Маяк до своего дома. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что телефон подобрал 33-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим. Мужчина признался, что гаджет отдал знакомому. Телефон полицейские изъяли и вернули владельцу.

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Уголовное дело направлено в суд.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
05 марта 13:45
Расписание брянских электричек изменится в праздничные дни
Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта
05 марта 12:36
Цветочные базары открылись в Брянске к 8 Марта
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске
05 марта 11:35
Кражу из автомобиля портмоне и телефона за день раскрыли полицейские в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14394) брянск (6834) ДТП (2691) ГИБДД (2224) прокуратура (2039) уголовное дело (2005) Александр Богомаз (1876) суд (1786) авария (1645) мчс (1500) коронавирус (1272) умвд (1039)