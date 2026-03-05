Кражу мобильного телефона раскрыли брянские полицейские

Рецидивиста, подозреваемого в краже мобильного телефона, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель Володарского района Брянска. Мужчина потерял свой мобильный телефон по пути следования с улицы Красный Маяк до своего дома. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что телефон подобрал 33-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим. Мужчина признался, что гаджет отдал знакомому. Телефон полицейские изъяли и вернули владельцу.

Фигуранту предъявили обвинение в краже. Уголовное дело направлено в суд.