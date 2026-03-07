Брянский губернатор поздравил женщин с Международным женским днём

2026, 07 марта 15:41

Брянский губернатор поздравил женщин с Международным женским днём. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

6 марта в концертном зале «Дружба» прошёл праздничный концерт «Вам, любимые!» в честь наступающего Международного женского дня. В зрительном зале собрались матери, жены и вдовы защитников Отечества, а также женщины, которые вносят существенный вклад в развитие всех сфер жизни региона. Дл них подготовили яркую концертную программу.

В фойе концертного зала «Дружба» работала выставка картин членов Союза художников России «Милым женщинам посвящается…». Камерная группа Брянского Губернаторского симфонического оркестра встречала гостей музыкой. Воспитанники кадетских корпусов у входа в зал дарили женщинам цветы, а активисты Движения Первых –праздничные открытки

Поздравить женщин пришли губернатор Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот, сенаторы Российской Федерации Василий Попадайло и Вадим Деньгин, чиновники, депутаты, представители судебных органов, прокуратуры, правоохранительных органов и силовых структур, духовенства и общественных организаций. Глава региона вручил женщинам государственные награды. Так, Елене Киселёвой присвоено звание «Мать — Героиня». Заведующая отделения Брянской областной детской больницы Елена Степченковой получила почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Представительницы предприятий региона были отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«В нашей стране традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к замечательному празднику — 8 Марта. Он посвящен нашим дорогим и любимым женщинам — мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, коллегам. Вы самое драгоценное, что есть у каждого человека. Вы дарите жизнь, с любовью растите детей и внуков, сохраняете тепло и уют в семье, решаете сложные профессиональные задачи», – подчеркнул Александр Богомаз.