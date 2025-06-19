19 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянской областью ночью
19 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянской областью ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили 19 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.