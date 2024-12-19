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21 беспилотник уничтожили военные над Брянщиной ночью

2024, 19 декабря 09:28 Лента новостей
21 беспилотник уничтожили военные над Брянщиной ночью
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21 беспилотник сбили военные над Брянщиной ночью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночью военные Министерства обороны России пресекли массированную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили над регионом 21 беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила все воздушные цели. Люди на происшествии не пострадали.

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