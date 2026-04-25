33 беспилотника сбили военные над Брянской областью за ночь

2026, 25 апреля 10:02

33 беспилотника сбили военные над Брянской областью за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 33 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.