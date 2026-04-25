2026, 25 апреля 10:02
Источник фото

33 беспилотника сбили военные над Брянской областью за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 33 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Читайте также

Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани
25 апреля 16:15
Брянские гандболистки выиграли турнир в Казани
Рецидивиста из Клинцов задержали по подозрению в совершении убийства
24 апреля 18:06
Рецидивиста из Клинцов задержали по подозрению в совершении убийства
Брянец завоевал серебряную медаль первенства Мира по гиревому спорту
24 апреля 17:30
Брянец завоевал серебряную медаль первенства Мира по гиревому спорту

