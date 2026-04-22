Брянские вокалисты завоевали две награды международного конкурса в Казани

2026, 22 апреля 14:38

Брянские вокалисты завоевали две награды международного конкурса в Казани. Об этом сообщили в соцсетях областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

В городе Казань в минувшие выходные прошёл международный конкурс-фестиваль традиционной культуры и народного художественного творчества «ЭТНОМИРАДА». участие в нём приняли представители более 30 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии.

С успехом прошли выступления коллективов Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. В номинации «Национальное вокальное исполнительство» дипломы лауреатом первой степени завоевал дуэт Ксении Захаровой и Александры Ковалевой. Первое место в номинации «Фольклорные ансамбли» завоевал ансамбль «Задоринка».