2026, 22 апреля 14:38
Брянские вокалисты завоевали две награды международного конкурса в Казани. Об этом сообщили в соцсетях областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

 

В городе Казань в минувшие выходные прошёл международный конкурс-фестиваль традиционной культуры и народного художественного творчества «ЭТНОМИРАДА». участие в нём приняли представители более 30 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии. 

С успехом прошли выступления коллективов Брянского областного губернаторского дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. В номинации «Национальное вокальное исполнительство» дипломы лауреатом первой степени завоевал дуэт Ксении Захаровой и Александры Ковалевой. Первое место в номинации «Фольклорные ансамбли» завоевал ансамбль «Задоринка».

