Криминал

Рецидивиста из Клинцов задержали по подозрению в совершении убийства

2026, 24 апреля 18:06
Рецидивиста из Клинцов задержали по подозрению в совершении убийства
Рецидивиста из Клинцов задержали по подозрению в совершении убийства приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали 51-летнего жителя города Клинцы. Ранее он уже был судим за аналогичное деяние. 

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 19 апреля 2026 года во дворе дома по улице Коммунистической в селе Рожны Клинцовского района. Пьяный фигурант поссорился со своим знакомым. Подозреваемый нанёс приятелю кухонным ножом один удар в грудь. Потерпевший умер на месте происшествия.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу на время расследования. 

