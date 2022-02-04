37 детей находятся в ковидных госпиталях Брянской области

Дома лечатся 1468 несовершеннолетних.

Как сообщил на заседании оперативного штаба заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков, в ковидных госпиталях лечатся 1048 человек, в том числе 37 детей. 78 жителей находятся в реанимации, а 48 — на ИВЛ.

Дома под наблюдением врачей поликлиник лечатся от коронавируса 6800 взрослых пациентов и 1468 детей