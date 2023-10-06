В Брянской области коронавирусной инфекцией за неделю заболел 81 человек

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей. Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится в Wink 5 октября.

Накануне отопительного сезона в локомотивном депо Брянск-2 железнодорожники ввели в эксплуатацию новую модульную газовую котельную вместо старой мазутной.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялся очередной день охраны труда (ОТ). Он проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышение культуры производства, оперативного выявление и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».