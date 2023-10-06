В Брянской области коронавирусной инфекцией за неделю заболел 81 человек
В Брянской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшую неделю медики региона зарегистрировали 81 новый случай COVID-19 — на 30 больше, чем неделей ранее.
Летальных исходов из-за коронавируса на Брянщине не отмечено.
Госпитализация потребовалась девятерым заболевшим.
Врачи признали выздоровевшими и отправили на выписку 24 пациентов после COVID-19.
Читайте также
Новости регионов
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,