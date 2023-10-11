650 000 рублей взыскали приставы с брянского ЧОПа в пользу уволенного охранника

После вмешательства судебных приставов Советского районного отдела Брянска должник рассчитался с бывшим работником. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Сосногорский городской суд Республики Коми направил брянским приставам исполнительный лист в отношении частного охранного предприятия. На основании документа с ЧОПа требовалось взыскать 650 тысяч рублей. Такую сумму организация задолжала жителю Коми, которого незаконно уволили. В судебном порядке с работодателя взыскали среднюю зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, расходы за медкомиссию и компенсацию морального вреда.

На основании вышеизложенного в Брянске возбудили исполнительное производство. Как только должник получил уведомление, он тут же поспешил рассчитаться с бывшим сотрудником. Уволенному охраннику выплатили причитающиеся 650 тысяч рублей.