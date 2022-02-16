Брянским льготникам полностью компенсирую затраты на газификацию

Для подключения 6405 домов необходимо 708,4 миллиона рублей.
Размер материальной помощи на газификацию в Брянской области доведут до 100%. Об этом на заседании федерального штаба по газификации, которое прошло на площадке «Единой России», сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Уровень газификации в Брянской области составляет 91%, в том числе в сельских населённых пунктах – 70,3%, в городах и посёлках городского типа – 95,1%. Новый проект позволит увеличить уровень газификации сельских населённых пунктов до уровня городских, а это 95%. В области создан и действует региональный штаб, который возглавляю я», – сообщил губернатор.
В 1223 газифицированных населённых пунктах Брянской области находится 6405 негазифицированных домов. Для их подключения необходимо 708,4 миллиона рублей. На один дом в среднем требуется 110 тысяч рублей.
«В этом году мы увеличили размер материальной помощи в связи газификацией малоимущим семьям и малоимущим, одиноко проживающим гражданам с 3 тысяч до 45 тысяч рублей, доведём до 100%», – добавил Александр Богомаз.
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