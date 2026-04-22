Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске

2026, 22 апреля 15:30

Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня Победы в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В Брянске торжественное мероприятие прошло 22 апреля на площади Воинской славы.

На площади собрались губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, представители силовых структур, добровольческих и молодежных организаций, ветераны и студенты. Символ уважения к исторической памяти победителей – георгиевскую ленту – получили все участники мероприятия. На площади волонтеры развернули большое полотно в цветах Георгиевской ленты.

«Георгиевская лента» — символ героизма, мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она олицетворяет подвиг воина на полях сражений, память о воинской доблести защитников нашей Родины. Это нить между поколением Победителей, отдавшим жизни за мир на земле, и молодежью — будущим нашей великой страны», – подчеркнул Александр Богомаз.

До 9 Мая волонтёры будут раздавать Георгиевские ленты на улицах.