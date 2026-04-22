Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

2026, 22 апреля 15:30
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске
Источник фото

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.  

 

В преддверии Дня Победы в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В Брянске торжественное мероприятие прошло 22 апреля на площади Воинской славы.

На площади собрались губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, представители силовых структур, добровольческих и молодежных организаций, ветераны и студенты. Символ уважения к исторической памяти победителей – георгиевскую ленту – получили все участники мероприятия. На площади волонтеры развернули большое полотно в цветах Георгиевской ленты. 

«Георгиевская лента» — символ героизма, мужества и стойкости советского  народа в годы Великой Отечественной войны. Она олицетворяет подвиг воина на полях сражений, память о воинской доблести защитников нашей Родины. Это нить между поколением Победителей, отдавшим жизни за мир на земле, и молодежью — будущим нашей великой страны», – подчеркнул Александр Богомаз.

До 9 Мая волонтёры будут раздавать Георгиевские ленты на улицах. 

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14925) брянск (6917) ДТП (2728) ГИБДД (2273) прокуратура (2091) уголовное дело (2037) Александр Богомаз (1962) суд (1789) авария (1650) мчс (1528) коронавирус (1272) умвд (1060)