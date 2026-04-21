2026, 21 апреля 09:36
Брянцы завоевали семь наград на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте. 

 

В Калуге на прошлой неделе состоялись межрегиональные спортивные соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту «Кубок Константина Циолковского». За побед сражались сборные Калужской, Брянской, Вологодской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы.

Среди девушек 14 лет и младше брянская школьница Софья Нефёдова заняла третье место в подъёме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни и на полосе препятствий. Среди девушки 15-16 лет Анна Кондря стала серебряным призёром. Александра Юрасова в категории юниорок 17-18 лет завоевала «золото» в подъёме по штурмовой лестнице. Она установила новый рекорд Брянской области 

Среди юношей 15-16 лет брянец Иван Попов завоевал бронзовую награду в полосе препятствий. Среди юниоров Артемий Хмелёв также стал третьим в подъёме по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни и в полосе препятствий.

