Кражу форели из магазина раскрыли полицейские в Брянске

2026, 16 апреля 10:14

Кражу форели из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции поступило заявление от администратора сетевого магазина в Советском районе Брянска. Один из посетителей незаметно вынес из торговой точки 11 упаковок слабосоленой форели. Ущерб превысил 3600 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 41-летний житель областного центра. Ранее он уже был судим. Мужчина признался полицейским, что съел свой криминальный «улов».

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».