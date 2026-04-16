Криминал

2026, 16 апреля 10:14
Кражу форели из магазина раскрыли полицейские в Брянске
Кражу форели из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В дежурную часть полиции поступило заявление от администратора сетевого магазина в Советском районе Брянска. Один из посетителей незаметно вынес из торговой точки 11 упаковок слабосоленой форели. Ущерб превысил 3600 рублей.

Участковые уполномоченные полиции установили, что к краже причастен 41-летний житель областного центра. Ранее он уже был судим. Мужчина признался полицейским, что съел свой криминальный «улов».

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

