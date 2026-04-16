Происшествия

Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летней давности

2026, 16 апреля 14:33
Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 23-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве  и покушении на убийство из хулиганских побуждений. На скамье подсудимых оказался 64-летний житель областного центра.

В июле 2002 года фигурант беспричинно дважды выстрелил из огнестрельного оружия в случайного прохожего. Затем он нанес ему несколько ударов колюще-режущим предметом. Потерпевший умер на месте.

Затем обвиняем выстрелил в двух ранее незнакомых ему мужчин. Они остались живы благодаря помощь врачей. 

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил виновного к 18 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

