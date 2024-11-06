«БАРС – Брянск» получил дроны от благотворительного фонда

«БАРС – Брянск» получил партию беспилотников от благотворительного фонда «Наше Отечество». Об этом сообщил командир отряда Сергей Антошин в своих соцсетях.

Добровольческое формирование «БАРС – Брянск» получили новое оборудование от фонда «Наше Отечество» и депутата горсовета Алексея Рассыльщикова. Разработали дроны ветераны СВО и военнослужащие. При фонде они создали конструкторское бюро по изготовлению беспилотников.

Командир отряда, бывший мэр Брянска Сергей Антошин поблагодарил активистов. он также рассказал, что вскоре отряд получил квадроцикл, переданный неравнодушным жителем.