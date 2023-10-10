Библиотека в брянском селе Большое Полпино отметила 100-летний юбилей

Библиотека в селе Большое Полпино считается одной из старейших в Брянской области. На днях учреждение отметило сто лет со дня своего основания. С юбилеем учреждение поздравили в рамках специально организованного праздника, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.

Участниками торжества стали представители районной администрации, местные жители, коллеги и народные коллективы. Программу предзнаменовал экскурс в историю. Посетителям рассказали, что изначально юбилярша была избой-читальней и насчитывала чуть больше 100 книг. Селяне могли приходить за литературой практически на рассвете. Библиотека работала с пяти часов утра.

Сейчас книжный фонд современного учреждения насчитывает порядка 18 тысяч изданий печати и пользуется большой популярностью у населения.