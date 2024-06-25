Более 147 тысяч укрытий создано в Брянской области

Более 147 тысяч укрытий от ракетной опасности создано в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На очередном заседании Брянской областной думы врио начальника регионального Управления МЧС Николай Яньков доложил о состоянии гражданской обороны. Он подчеркнул, что в регионе работает система оповещения населения. Также создано более 147 тысяч укрытий. Они способны принять всех жителей региона при ракетной опасности.