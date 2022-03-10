Брянцы могут получить кешбэк за поездки по стране

На карту вернут 20% стоимости путешествия.

С 15 марта можно получить кешбэк за поездки по России. Для этого нужно купить готовый тур или забронировать отель до 1 мая. В путешествие можно отправиться до 1 июля этого года.

Поехать можно в любой регион от двух ночей. Оплачивать путешествия нужно картами МИР. На ту же карту в течение пяти дней вернётся 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. При этом один человек может Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.