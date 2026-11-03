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Жительницу Выгоничского района суд отправил в тюрьму за убийство сожителя

2026, 03 ноября 12:37
Жительницу Выгоничского района суд отправил в тюрьму за убийство сожителя
Источник фото

Жительницу Выгоничского района суд отправил в тюрьму на девять лет за убийство сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Выгоничский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказалась 55-летняя местная жительница. 

Вечером 7 марта фигурантка распивала спиртные напитки вместе с сожителем. Пара поссорилась. Женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший умер на месте.
На основании единодушного обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновную к девяти с половиной годам в колонии. Также с женщины взыскано полтора миллиона рублей в качестве  компенсации морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.

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