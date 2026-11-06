Суд отправил брянца на восемь с половиной лет в колонию за гибель трёх человек в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Навлинский районный суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Брянска.
26 декабря прошлого года на трассе М-3 «Украина» фигурант за рулём автомобиля Hyundai Solaris при обгоне выехал на встречную полосу. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель встречного автомобиля Mitsubishi Lancer свернул на обочину. Иномарка потеряла управление, выехала на дорогу и врезалась в автопоезд Sitrak.
Водитель Mitsubishi и двое пассажиров, в том числе 14-летний ребёнок погибли. Здоровью 12-летнего пассажира причинён тяжкий вред.
Обвиняемый не пытался помочь пострадавшим и уехал с места ДТП.
Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии общего режима.