Брянская область по качеству жизни заняла 36-е место из 85

Рейтинг учёл 67 показателей.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2021 год составило РИА «Новости».
Брянская область заняла 36-е место. Это на четыре позиции выше, чем в 2020 году. Рейтинговый балл области — 49,343.
В рейтинге регион обогнали ближайшие «соседи» — Орловская и Калужская области. Смоленская область же заняла 47-ю позицию, потеряв за год сразу 10 пунктов.
Лидеры рейтинга за год не поменялись. Первые четыре позиции заняли Москва, Санкт-Петербург. Московская область и республика Татарстан.
Не изменился и антилидер рейтинга. 85-е место, как и год назад, заняла республика Тыва.
В исследовании использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка. В рейтинге учли 67 показателей, в том числе доходы населения, трудоустройство, жилищные условия, безопасность, экологию, демографическую ситуацию и другие.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию