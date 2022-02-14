Брянская область по качеству жизни заняла 36-е место из 85

Рейтинг учёл 67 показателей.

Рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2021 год составило РИА «Новости».

Брянская область заняла 36-е место. Это на четыре позиции выше, чем в 2020 году. Рейтинговый балл области — 49,343.

В рейтинге регион обогнали ближайшие «соседи» — Орловская и Калужская области. Смоленская область же заняла 47-ю позицию, потеряв за год сразу 10 пунктов.

Лидеры рейтинга за год не поменялись. Первые четыре позиции заняли Москва, Санкт-Петербург. Московская область и республика Татарстан.

Не изменился и антилидер рейтинга. 85-е место, как и год назад, заняла республика Тыва.

В исследовании использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка. В рейтинге учли 67 показателей, в том числе доходы населения, трудоустройство, жилищные условия, безопасность, экологию, демографическую ситуацию и другие.