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ДТП

Велосипедист погиб на трассе в Жуковском районе накануне

2026, 31 октября 14:43
Велосипедист погиб на трассе в Жуковском районе накануне
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Велосипедист погиб на трассе в Жуковском районе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Вечером 30 октября на 23-м километре автомобильной дороги регионального значения «Жуковка — Косилово» в Жуковский районе произошло ДТП. 49-летний водитель за рулём автоцистерны с дизельным топливом Sitrak на нерегулируемом перекрёстке наехал на велосипедиста. Тот поворачивал налево. После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Велосипедист погиб на месте. Из цистерны вылилось топлива. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции региона и МЧС.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверка.

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