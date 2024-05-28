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Брянские девятиклассники сдали четыре экзамена

2024, 28 мая 15:31 Лента новостей
Брянские девятиклассники сдали четыре экзамена
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Более 11 тысяч девятиклассников Брянской области сдали четыре экзамена в один день. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

В регионе продолжается пора выпускных экзаменов. Накануне более 11 тысяч девятиклассников написали ОГЭ сразу по четырём предметам. Так, обществознание выбрали 5123 выпускника. Экзамен по биологии сдали 3935 человек, по информатике – 1590 и по химии – 456. Экзамены прошли  на 103 пунктах во всех муниципалитетах региона. 

Результаты будут известны в начале июня.

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