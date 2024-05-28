Брянские девятиклассники сдали четыре экзамена

Более 11 тысяч девятиклассников Брянской области сдали четыре экзамена в один день. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В регионе продолжается пора выпускных экзаменов. Накануне более 11 тысяч девятиклассников написали ОГЭ сразу по четырём предметам. Так, обществознание выбрали 5123 выпускника. Экзамен по биологии сдали 3935 человек, по информатике – 1590 и по химии – 456. Экзамены прошли на 103 пунктах во всех муниципалитетах региона.

Результаты будут известны в начале июня.