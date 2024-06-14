Брянские девятиклассники сдали ещё три экзамена

Более пяти тысяч брянских девятиклассников сдали ещё три экзамена. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Ещё три основных государственных экзамена сдали девятиклассники Брянской области. Самым массовым предметом по выбору стало обществознание. Его сдали 3894 выпускника. Ещё 982 человека выбрали информатику, а 369 – географию. ОГЭ прошли на 75 пунктах.

Результаты экзаменов станут известны до 26 июня.