Брянские дорожники назвали текущую зиму особенно сложной

Из-за частых температурных перепадов на дорогах образуется гололёд.

Специалисты брянского дорожного управления с многолетним опытом работы назвали нынешнюю зиму особенно сложной. Она отличается температурными перепадами от ночного мороза до дневной оттепели. В результате на дорогах образуется гололёд.

Сегодня на улицах Брянска с гололёдом борются 70 единиц техники и 149 человек. Часть работ выполняют вручную, потому что ширина тротуаров не позволяет пройти технике. Также вручную обрабатывают реагентом лестницы.

За прошедшие сутки на улицы города высыпали 178 кубометров песко-соляной смеси.