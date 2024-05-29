Брянские коммунисты отрицают поддержку переноса могилы Фокина на кладбище

На заседании Брянского городского Совета народных депутатов подняли вопрос о переносе могилы первого председателя Брянского Совета рабочих и солдатских депутатов Игната Фокина. Представители партии КПРФ стали отрицать, что 26 июля 2023 года на сессии единогласно проголосовали за переноса останков Фокина на кладбище. Якобы они тогда поддержали согласование этого мероприятия в Министерстве культуры России.

Первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин зачитал документ о принятом в тот день решении всеми депутатами горсовета, в котором речь шла именно о перемещении объекта культурного наследия регионального значения «Могила И.И. Фокина» на аллею Славы.

Ранее на пресс-конференции Сергей Антошин на пресс-конференции заявил, что «власть в Брянской области больше думает о коммунистах, чем коммунисты о своих».

«Все документы для переноса останков Фокина на кладбище готовы и согласованы, в том числе на федеральном уровне. Надо бы радоваться, что могилу революционера уберут с дороги и поместят на почётное место, рядом с основателями города, на аллее Славы», – подчеркнул вице-мэр.