Брянские ледовые дворцы не уступают пекинским

Тренировочные базы сравнил губернатор.

Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что ледовые дворцы региона ничуть не уступают спортивным аренам на Олимпиаде в Пекине. Они построены по аналогичным проектам. В ледовых дворцах региона хороший лёд сочетается с комфортными условиями и удобством в эксплуатации.

В прошлом году в регионе открыли пять ледовых дворцов. А всего за последние годы в Брянской области построили 12 ледовых арен.