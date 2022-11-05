Воинские части Брянщины получили 13 тонн продуктов

В воинские подразделения Брянской области привезли 13 тонн продуктов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Очередной гуманитарный груз для военнослужащих собрали жители брянские депутаты по инициативе главы Брянска Марины Дбар.

«Это сезонная одежда и обувь, комплекты термобелья, личные принадлежности, медикаменты. Также в воинские подразделения, которые расположены на территории региона, направлено 13 тонн продуктов с большим сроком хранения», – уточнил Александр Богомаз

Также военные получили письма от школьников с благодарностями.