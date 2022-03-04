Брянские легкоатлеты победили на Всероссийских соревнованиях

На турнир в Брянск приехали многоборцы из Москвы, Ростова, Красноярска, Липецка, Владивостока.

В легкоатлетическом манеже имени В.Д. Самотёсова провели Всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера РСФСР Геннадия Морозова по лёгкой атлетике. Соревнования прошли в шестой раз. На турнир в Брянск приехали многоборцы из Москвы, Ростова, Красноярска, Липецка, Владивостока.

Брянцы показали отличные результаты. Первое место среди мужчин занял Никита Руснак. «Серебро» также у брянского легкоатлета Никиты Короткова. Третьим стал спортсмен из Липецка Максим Королев.

Среди женщин первой стала воспитанница брянской спортивной школы «Русь» Виктория Васейкина.