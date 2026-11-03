Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Мошенники похитили у жительницы Брянщины почти 10 миллионов рублей

2026, 03 ноября 12:12
Мошенники похитили у жительницы Брянщины почти 10 миллионов рублей
Источник фото

Телефонные мошенники похитили у жительницы Дубровского района почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 48-летняя жительница Дубровского района. В течение нескольких недель женщине звонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Незнакомец под вымышленными предлогами предлагал жертве задекларировать сбережения.

Спустя время потерпевшая согласилась. Телефонные мошенники отправили к ней курьера. Тот забрал у потерпевшей 9 790 000 рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская область завоевала Гран-при на агропромышленной выставке «Золотая осень»
03 ноября 11:41
Брянская область завоевала Гран-при на агропромышленной выставке «Золотая осень»
Бывшего студента брянского университета ждёт суд за взятки преподавателю
03 ноября 10:36
Бывшего студента брянского университета ждёт суд за взятки преподавателю
217 БпЛА ВСУ сбили военные за сутки над Брянской области
03 ноября 09:00
217 БпЛА ВСУ сбили военные за сутки над Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17056) брянск (7290) ДТП (2912) ГИБДД (2489) прокуратура (2228) уголовное дело (2164) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1762) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1189)