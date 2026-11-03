Мошенники похитили у жительницы Брянщины почти 10 миллионов рублей

2026, 03 ноября 12:12

Телефонные мошенники похитили у жительницы Дубровского района почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Дубровского района. В течение нескольких недель женщине звонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Незнакомец под вымышленными предлогами предлагал жертве задекларировать сбережения.

Спустя время потерпевшая согласилась. Телефонные мошенники отправили к ней курьера. Тот забрал у потерпевшей 9 790 000 рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

Полицейские возбудили дело о мошенничестве.