Брянские музыканты отправятся на международный конкурс с новыми инструментами

В четверг, 5 октября, воспитанники детской школе искусств №10 Брянска впервые выступили перед публикой с новыми инструментами. Юные музыканты исполнили известные композиции во время праздничной концертной программы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, летом учреждение получило современную звуковую аппаратуру, методическую литературу, а также целый арсенал инструментов. Речь идет о фортепиано, балалайках, скрипках, аккордеонах, баянах, балалайках и домрах. Обновление фонда ДШИ стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» и областной программе «Культурная среда».
Сейчас ребята усиленно готовятся к следующему выступлению. Им предстоит представить Брянщину на международном конкурсе «Самоцветы России». Масштабное событие развернется в городе Иваново в начале ноября.
06.10.2023 16:25
Дополнительная остановка на станции Васьково назначена двум пригородным поездам Смоленской области
Для удобства пассажиров с 5 октября двум пригородным поездам сообщением Смоленск-Рославль-1 назначена дополнительная остановка на станции Васьково. В связи с этим незначительно изменится время прибытия и отправления поездов № 6902 Рославль-1 – Смоленск и № 6906 Смоленск – Рославль-1, также внесены корректировки в расписание пригородных поездов № 6904 Брянск-1-Орловский – Рославль-1 и № 6604 Жуковка
29.09.2023 15:53
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,