Лжеэксперты по инвестициям похитили почти четыре миллиона рублей у брянцев

2026, 18 ноября 15:37

Лжеэксперты по инвестициям похитили почти четыре миллиона рублей у троих брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Бежицкого района города Брянска. Женщина пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать на вкладах. На указанные незнакомцем счета она перевела 2 975 000 рублей. После получения денег «бизнес-партнер» пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё два жителя Брянской области. Он лишились 915 тысяч рублей.