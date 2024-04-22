Брянские спортсмены завоевали «бронзу» Кубка России по рукопашному бою

Брянские спортсмены стали третьими на Кубке России по рукопашному бою. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Кубок России и международный Кубок дружественных стран по рукопашному бою прошли в Брянске. Соревнования принимал Дворец единоборств имени Артёма Осипенко. В турнире участвовали представители 16 стран.

В Кубке России третье место в командном зачёте завоевала сборная Брянской области. Вторыми стали спортсмены из Ставропольского края. А победили в соревнованиях рукопашники из Санкт-Петербурга.

А Кубок Содружества завоевали спортсмены из Кыргызстана.