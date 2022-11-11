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Брянский аэропорт не откроют на следующей неделе

2022, 11 ноября 11:04 Лента новостей
Брянский аэропорт не откроют на следующей неделе
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Международный аэропорт Брянск останется закрытым на будущей неделе. 

Режим временного ограничения полётов продлили в Росавиации. Небо над 11 российскими аэропортами закрыто до 21 ноября 2022 года. Запрет действует в воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям предлагают перевозить пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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