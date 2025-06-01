Брянский губернатор назвал подорвавших мост диверсантов фашистами

Губернатор Брянской области назвал подорвавших мост диверсантов фашистами. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния» со ссылкой на телеграм канал Readovka.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в Выгоничском районе произошёл подрыв автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями. Конструкция обрушилась на пассажирский поезд. Семь человек погибло и более 60 пострадали.

«Сегодня мирных жителей террористы взорвали как фашисты в 1941-м году. Они прекрасно понимали, что идёт мирный поезд, но устроили взрыв. И это показывает всему миру их ценности» — заявил Александр Богомаз.