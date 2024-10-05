Брянский губернатор передал военным оборудование для защиты границ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Брянский губернатор Александр Богомаз встретился с военнослужащими Пограничного управления ФСБ России.

«Благодаря жителям Брянской области, руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бизнесу, депутатам Брянской областной Думы, фонд «Во имя Отечества» в рамках проекта «Всё для Победы» совместно с региональным отделением Народного фронта закупает то, что необходимо нашим защитникам», — уточнил Александр Богомаз.

Военным глава региона передал квадрокоптеры и другое оборудование. Губернатор поблагодарил пограничников за службу.