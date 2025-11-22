Брянский губернатор подвёл итоги прямой линии с жителями

Губернатор Брянской области в своём телеграм-канале прокомментировал прямую линию, которая прошла накануне вечером. Она стала пятой онлайн-встречей Александра Богомаза с жителями региона.

Вопросы поступали в единый кол-центр, через Интернет и «открытый микрофон» телеканала «Брянская губерния». Всего поступило свыше 1900 вопросов. Многие были связаны с СВО.

«Мы уже четвертый год находимся в условиях постоянных атак со стороны украинских вооруженных формирований. ВСУ нас атакуют ежедневно, но наши бойцы — военнослужащие Министерства обороны, Пограничного управления ФСБ России, Росгвардии, УМВД, группировки войск «Брянск» — защищают Брянскую область, страну от украинских фашистов и делают это профессионально, ответственно, с героизмом и риском для жизни. Конечно, поступали обращения от жителей приграничных районов, связанные с выплатами компенсаций. Могу сказать так: ни один человек, который пострадал от действий ВСУ, не будет брошен, все получат выплаты, положенные по закону», — подчеркнул Александр Богомаз.

Также жителей волновали проблемы ЖКХ, благоустройства, ремонта и развития улично-дорожной сети.

«В этом году начали еще один глобальный проект — строительство дороги-дублера улицы Карачижской. Новая магистраль разгрузит центр Брянска, позволит напрямую попадать из микрорайона Телецентра в Фокинский район. В планах построить дорогу-дублер улицы Речной, уже разрабатывается проект, и когда мы реализуем задуманное, то наладим комфортное транспортное сообщение между всеми районами города», — уточнил губернатор.

Александр Богомаз отметил, что часть вопросов будут решать с привлечением правоохранительных органов, прокуратуры, жилищной инспекции. «Конечно, в формате прямого эфира физически невозможно ответить на все вопросы, которых поступило более двух тысяч, но на каждое поступившее обращение будет дан ответ», — заключил глава региона.

Полную трансляцию прямой линии губернатора Брянской области можно посмотреть по ссылке.