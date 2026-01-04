81 БпЛА сбили брянские военные вечером и ночью над регионом

2026, 04 января 09:08

81 БпЛА сбили брянские военные минувшими вечером и ночью над регионом. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

С вечера 3 до утра 4 января Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Военные Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом 81 вражеский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Александр Богомаз.