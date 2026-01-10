По колёсами иномарки на брянской трассе погиб водитель

2026, 10 января 18:24

По колёсами иномарки на брянской трассе в Новозыбковском округе погиб водитель, который помогал другому автомобилисту. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ночь с 8 на 9 января на 191-м км автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Новозыбковском районе произошла авария.

45-летний водитель за рулём автомобиля Audi Q7 сбил 42-летнего пешехода. Мужчина находился на обочине дороги. Он был водителем Volvo и остановился на трассе для помощи другому автомобилисту, съехавшему с дороги.

Пешеход от полученных травм умер на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.