Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы

2026, 09 января 21:46

В связи с мощным снегопадом Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы.

В Брянской области железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов. В настоящее время на линии работает 14 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано 342 человека. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.

Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева. Для недопущения обледенения контактной сети курсируют локомотивы с вибропантографами, а также задействованы установки механической очистки гололёда — специальные устройства, которые при движении сбивают наледь.

Для координации действий по снегоборьбе на Московской железной дороге работает оперативный штаб. Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.