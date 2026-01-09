Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы

2026, 09 января 21:46
Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы
Источник фото

В связи с мощным снегопадом Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы.

В Брянской области железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна и инфраструктуры от снежных заносов. В настоящее время на линии работает 14 единиц специальной техники (снегоочистительные, снегоуборочные машины), для очистки путевой и пассажирской инфраструктуры задействовано 342 человека. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов.

Регулярно осуществляется осмотр объектов автоматического регулирования движения поездов, очистка от снега и наледи стрелочных переводов с помощью стационарных устройств пневмообдувки и электрообогрева. Для недопущения обледенения контактной сети курсируют локомотивы с вибропантографами, а также задействованы установки механической очистки гололёда — специальные устройства, которые при движении сбивают наледь.

Для координации действий по снегоборьбе на Московской железной дороге работает оперативный штаб. Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Метки:

Читайте также

МЖД принесла пассажирам извинения за задержку поезда Брянск-Москва
09 января 15:35
МЖД принесла пассажирам извинения за задержку поезда Брянск-Москва
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
09 января 14:48
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах
09 января 12:33
589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13820) брянск (6723) ДТП (2654) ГИБДД (2174) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1775) авария (1625) мчс (1448) коронавирус (1272) умвд (1005)